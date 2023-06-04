Dünya gıda fiyatları iki yılın en düşük seviyesinde FAO verilerine göre, dünya gıda fiyatları mayısta son iki yılın dip seviyesine geriledi. Gıda fiyatlarının gerilemesi, enflasyon açısından önemli bir gelişme olarak kabul görüyor.

REUTERS Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan mayıs ayı derlemesini açıklandı. Dünya gıda fiyatları mayıs ayında son iki yılın dip seviyesine geriledi. Dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayında şeker ve et fiyatlarındaki artışlara rağmen bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünlerindeki sert düşüşlerin etkisiyle geriledi. Gıda fiyatlarının iki yılın en düşük seviyesine gerilediği belirtildi. 127,7'den 124,3'e indi FAO tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi nisan ayındaki revize edilmiş 127,7 seviyesinden mayıs aynda 124,3'e düştü. Nisan gıda fiyatları endeksi daha önce 127,2 olarak açıklanmıştı. Fiyatlar zirvenin yüzde 22 altında Mayıs ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin yüzde 22 altında bulunuyor.