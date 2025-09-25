Dünya Helal Zirvesi, kasımda İstanbul'da düzenlenecek

Dünya Helal Zirvesi Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Helal Zirvesinin 11'incisi, 26-29 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Etkinlikte 50'den fazla katılımcı ülke, 50 bini aşkın ziyaretçi ve 100'ün üzerinde farklı ülkeden ziyaretçi profili yer alacak.

DÜNYA HELAL PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ: 12 TRİLYON DOLAR

Dünya genelinden uzmanların, akademisyenlerin, girişimcilerin ve sektör temsilcilerinin helal standartlarının geliştirilmesi, uygulanması ve pazarın büyümesi üzerine önemli yol haritaları açıklayacağı zirve, 12 trilyon dolar büyüklüğe ulaşması beklenen dünya helal pazarı için önemli etkinlikler arasında yer alıyor.

İŞ BİRLİKLERİNE KAPI AÇACAK

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek Helal Expo, ETHEXPO, B2B programları, ülke iş forumları, Global Seller Summit ve Modest Fashion Trade Show Türk ekonomisine katkı sunarken, yeni iş birliklerine kapı aralayacak.

BAKANLAR OTURUMU VE ÜLKE İŞ FORUMLARI ÖNE ÇIKACAK

Zirvenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan ve 60 farklı ülke bakanının resmi olarak davet edildiği Bakanlar Oturumu'nda, yeni ticaret anlaşmalarının yapılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek ülke iş forumlarının, katılımcılar ve ülkeler arasındaki ticareti yeni stratejiler geliştirerek büyütmesi bekleniyor. İkili görüşmeler ve alıcı organizasyonları aracılığıyla Türk şirketlerini yabancı heyetlerle buluşturacak özel alanda üreticiler, sanayiciler ve yatırımcılar bir araya gelecek. Hedef ülkelerde potansiyel pazar büyüklüğü, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yeni anlaşmalara zemin hazırlayacak bu forumlar, ticaretin önünü açarak ekonomiye önemli katkılar sunacak.