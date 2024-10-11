Dünya iç turizm hacminin artması bekleniyor

AA

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, 2024'te Türk turizminin iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin 60 milyon turisti yakalama hedefinin ulaşılabilir olduğunu dile getiren Narin, şöyle konuştu:

60 milyar dolar biraz daha aşağıda kalabilir. Rusya'dan gelen turist sayısının son 2-3 yılda azalmasına rağmen ekim ve kasım aylarında gelir olarak daha iyi bir performans sergiliyoruz.

"AVRUPA'DAKİ YAŞLILARA KIŞI TÜRKİYE'DE GEÇİRECEK ADIMLAR ATILMALI"

Farklı turizm kategorilerine değinen Narin, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında güzel bir büyüme yakaladığını söyledi.

Narin, "Sağlık turizminde bireysel çalışmalar ve hastanelerin çalışmaları var. Bireysel sağlık ihtiyacı olan insanların Türkiye'deki sağlık altyapısından dolayı buraya ilgi göstermeleri ve bu kapsamdaki doğru pazarlamalar çok iyi gidiyor. Ancak bizim Avrupa'daki üçüncü yaş gruplarını, oradaki emeklilik fonlarıyla birlikte kışın belli bir süresini burada geçirecek düzenlemeler yapmamız lazım. Bu da çok ayrı bir çalışma. Bu çalışmaları yaptığımız zaman çok daha iyi bir geri dönüş alacağız." şeklinde konuştu.

"DOĞAL GÜZELLİKLERİ OLAN BİR ÜLKEYİZ"

Doğa turizmi konusunda Türkiye'nin kendi doğal ve kültürel güzelliklerinin bulunduğunu vurgulayan Narin, "Turist uçaktan indiğinde sağa sola baksa yeter. Her tarafta güzellik var. Bu alanda da turizm artacak çünkü ulaşım imkanları kolaylaştı. Doğal güzellikleri olan bir ülkeyiz ve bunu da artık iç turizmde çok iyi anladık." şeklinde görüş belirtti.

"DÜNYA TURİZMİ ARTACAK"

Narin, şu anda 10,5 trilyon dolar olan dünya turizminin 2033'te 15 trilyon dolara ulaşacağını vurgulayarak, şöyle konuştu: