Dünya piyasaları karışık seyirde Dün küresel piyasalarda yaşanan pozitif etki, bugün kendisini karışık seyre bıraktı.

AA

Küresel piyasalar, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesinden etkilendi.

ABD'de enflasyon endişesinin kısmen azalmasıyla rahatlayan piyasalar, resesyon fiyatlamalarının güçlenmesiyle yeniden yön arayışına girdi.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

New York borsası yarım gün çalıştı

Dün New York borsasında 4 Temmuz Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla yarım gün gerçekleşen işlemlerde S&P 500 endeksi yüzde 0,12, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,03 yükseldi. New York borsası bugün ise kapalı olacak.

ECB'den faiz artışı beklentisi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Temmuz'daki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, sene sonuna kadar toplamda en az 50 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 azaldı

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,77 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları karışık seyirde

Asya'da pay piyasaları yeni güne karışık bir seyirle başlarken, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden gerilebileceği endişesi varlık fiyatlarını baskılıyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 geriledi

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı

Yurt içinde dün alıcılı seyri beşinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,45 artışla 6.015,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.018,29 puana taşıdı.

Dolar/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 25,9484'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 25,9790 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 endeksinin destek direnç konumu

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 5.900 ve 5.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veri

14.00 Türkiye, mayıs ayı bankacılık sektörü net kar/zarar durumu