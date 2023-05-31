Dünya süt üretimi arttı FAO verilerine göre, dünya genelinde süt üretimi Avrupa ve Okyanusya hariç tüm bölgelerde arttı. Dünya genelinde 928 milyon ton süt üretiliyor.

AA

Dünyada 1 Haziran her yıl "Dünya Süt Günü" olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2021 verileri ve 2031 öngörüleri derlendi.

Buna göre, dünya genelinde süt üretimi, 2021'de üretimin nispeten azaldığı Avrupa ve Okyanusya hariç tüm bölgelerde artmasıyla yaklaşık 928 milyon tona ulaştı.

Hindistan süt üretiminde başı çekiyor.

Süt üretimini artıran ülkeler

Başta Hindistan, Çin, Pakistan olmak üzere Asya kıtasında süt üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 artış göstererek 400 milyon tona erişti.

Hindistan'da üretim 210 milyon ton

Asya'daki süt üretiminin yarısından fazlasını oluşturan ve bu alanda lider konumunda bulunan Hindistan'da üretim 210 milyon tona ulaşırken, bunda yem miktarını artıran verimli muson yağmurlarının etkisi de bulunuyor.

Güneydoğu Asya bölgesinden sonra en büyük ihracatçı konumundaki bölge olan Avrupa Birliği'nde (AB) de süt üretiminin sürdürülebilir kalkınma politikalarından dolayı Okyanusya'dan biraz fazla, Kuzey Amerika'dan ise daha yavaş artması bekleniyor.

2031 öngörüsü

FAO'nun 2031 öngörülerine göre ise dünyadaki süt üretiminin yüzde 30'undan fazlasını Hindistan ve Pakistan'ın karşılaması bekleniyor.

Süt ürünlerinin çoğu işlenmiş ürün olarak tüketiliyor

Son 10 yılda süt üretimindeki artışa rağmen Çin'in en büyük ithalatçı ülke unvanını koruması öngörülüyor. Öte yandan, süt ürünlerinin çoğu, işlenmemiş veya pastörize veya fermente edilmiş olarak çok az işlenmiş taze süt ürünleri şeklinde tüketiliyor.

Yüksek gelirli ülkelerde daha çok işlenmiş süt ürünleri tüketiliyor

Düşük ve orta gelirli ülkelerde taze süt ürünleri kişi başına ortalama süt tüketiminin üçte ikisinden fazlasını oluştururken, yüksek gelirli ülkelerdeki tüketiciler işlenmiş süt ürünlerine yöneliyor.

Uluslararası süt ürünleri ticareti

Süt ürünlerinin uluslararası ticareti, ağırlıklı olarak işlenmiş olarak gerçekleştiriliyor.

Süt ürünlerinin dünya ticaretindeki payının artması da dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçısı olan Çin'deki kuvvetli talepten kaynaklanıyor.

Rusya, Meksika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri önemli süt ürünleri ithalatçıları olmayı sürdürürken, orta vadede AB ülkeleri, Yeni Zelanda ve ABD, işlenmiş süt ürünlerinin ana ihracatçıları olmaya devam edecek.

Taze süt ürünlerinin küresel tüketimdeki payının artması bekleniyor

Öte yandan, taze süt ürünlerinin küresel tüketimdeki payının, Hindistan ve Pakistan'daki gelir ve nüfus artışından kaynaklanan güçlü talep artışı nedeniyle gelecek 10 yılda artması öngörülüyor.