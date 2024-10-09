Dünya Yol Kongresi'nde ulaşımda akıllı sistemler konuşulacak

AA

Dünya Yol Kongresi, 15-18 Ekim'de "Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir açıklama yaparak, İstanbul'da gelecek hafta gerçekleştirilecek Dünya Yol Kongresi'ne ilişkin bilgi verdi.

"KÜRESEL UZMANLAR VE ÖZEL SEKTÖR BİR ARAYA GELECEK"

Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından düzenlenen kongrenin 15-18 Ekim'de "Hareketliliği Güçlendirmek İçin Bağlanıyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacağını belirten Uraloğlu, şu bilgiyi aktardı:

Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede; küresel liderler, endüstri uzmanları, akademisyenler ile kamu ve özel sektör paydaşları bir araya gelecek.

"BAKANLAR OTURUMU" DÜZENLENECEK

Uraloğlu, kongrede kara yolu sektörü için önemli konu ve yeniliklerin ele alındığı bir platform oluşturacaklarına işaret ederek, organizasyonda "Dayanıklı Toplumlar ve Ekonomiler İçin Karbondan Arındırılmış ve Dayanıklı Ulaşım" temasıyla da "Bakanlar Oturumu" gerçekleştirileceğini kaydetti.

20 ÜLKEDEN BAKANLAR DÜZEYİNDE KATILIM

Dünyanın ulaşım rotasının İstanbul'da çizileceğini vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

Fas, Lübnan, Ermenistan, Kamboçya, Gana, Gine, Katar, Gabon, Kongo, Nikaragua, Malavi, Türkmenistan, Ekvador, Seyşeller, Slovenya, Litvanya, Zimbabve, Liberya, Suudi Arabistan ve Mısır'dan bakan düzeyinde katılım olacak. Küresel altyapı projelerinin geliştirilmesine yönelik atacağımız adımlar ve iş birlikleri sürdürülebilir ulaşım ağlarını oluşturma yolunda önemli katkılar sağlayacak.

KONGRE KONULARI

Kongrede sürdürülebilir altyapı için finansmandan iş gücü geliştirmeye kadar geniş yelpazede konuların görüşüleceğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: