Dünyaca yaygın araç çağırma uygulaması işten çıkarma planlıyor Küresel ekonominin geldiği boyutta uluslararası dev kuruluşların işten çıkartma yaptıkları görülüyor. Bu kuruluşların arasına araç çağırma firması Lyft da katıldı.

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Teknoloji şirketleri işten çıkartmaları sürdürüyor. Bu şirketler arasında Meta, Amazon, Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet yer alıyor.

Mobil araç çağırma uygulaması Lyft'ın da aldığı işten çıkarma kararlarının 4 binden fazla çalışanının yüzde 30'unu veya daha fazlasını etkileyebileceği dile getirildi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bu haberi çalışanlar üzerinde bir belirsizliğe neden oldu.

Ekiplerinin boyutu "önemli ölçüde" küçülecek

Lyft, şirketin yeniden yapılanma planının bir parçası olarak ekiplerinin boyutunu "önemli ölçüde" küçülteceğini bildirdi.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) David Risher, Lyft ekip üyelerine şirketin yeniden yapılanma planlarına ilişkin e-posta gönderdi.

Çalışanların kaderi perşembe günü belli olacak

Uygulama kullanıcıların ve sürücülerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya odaklanmak için yeniden yapılanmanın bir parçası olarak ekibin boyutunu "önemli ölçüde" küçülteceklerini belirten Risher, gelecek hafta perşembe çalışanların durumuyla ilgili ayrıntıları bildireceklerini aktardı.

Daha fazla kâr için maliyet düşürülecek

Risher, uygun fiyatlı yolculuklar, sürücüler için cazip kazançlar ve kârlı büyüme sağlamak için maliyetleri düşürmeleri gerektiğini anlattı.

Teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar devam ediyor

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası devam ediyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl itibarıyla binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.