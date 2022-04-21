Dünyada 20 yılda Türkiye'nin yaklaşık 5 katı büyüklüğünde orman yok oldu

Ormanlar dünyanın oksijenini sağlayan unsurlar olarak dikkat çekerken, 1990 ile 2020 yılları arasında Türkiye'nin yüz ölçümüne dek kalan alanın 5 katı alan artık yok.

İklim değişikliğinin kurtarıcısı olan ormanlar yine iklim değişikliği nedeni ile yok oluyor.

Dünyadaki ormanlık alanda Türkiye'nin 5 katı alan yok olurken, Türkiye'de de Aritvin ili kadar alan kaybedildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, ormanların iklim değişikliğini önlemedeki kritik rolünü ve orman alanlarını korumanın önemini anlattı.

Ormansızlaşma yaşanıyor

Ormancılık konusundaki en büyük ve önemli organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Organizasyonu'nun ormansızlaşmayı, "en az 10 yıl süreyle bir orman alanının niteliğini kaybetmesi" olarak tanımladığını söyleyen Tolunay, ağaçların atmosferdeki karbondioksiti alarak küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunduğunu anlattı.

1990-2020 döneminde ormansızlaşan alan miktarı 420 milyon hektar

Dünyada 1990-2020 döneminde ormansızlaşan alan miktarının 420 milyon hektar olduğu bilgisini paylaşan Tolunay, "Türkiye'nin 78 milyon hektar yüz ölçümü var. Bakacak olursak Türkiye'nin 5 katına yakın bir orman alanı 30 yılda yok olmuş. Yıllık olarak ise bu kabaca 10 milyon hektardan fazla bir alana karşılık geliyor." dedi.

Afrika ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında ciddi azalma var

Tolunay, bu rakamın büyük bir çoğunluğunun dünyanın en önemli ekosistemleri olan tropikal yağmur ormanlarında görüldüğünü, özellikle de Afrika ve Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında ciddi azalma olduğunu kaydetti.

1970'li yıllardan 2020 sonuna kadar kaybedilen bu alanlar Artvin ilinin yüz ölçümüne denk

Resmi rakamlara göre Türkiye'de 22,9 milyon hektar orman alanı olduğunu söyleyen Tolunay, "Türkiye'de 2020 sonuna kadar 748 bin hektar kadar orman alanı ormancılık dışı faaliyetlerle niteliğini kaybetti. Yüz ölçümü olarak ifade etmek gerekirse, 1970'li yıllardan 2020 sonuna kadar kaybedilen bu alanlar Artvin ilinin yüz ölçümüne denk geliyor." bilgisini verdi.

"Fidan dikerek, iklim değişikliğiyle mücadele edemeyiz"

Ülkelerin orman kaybını durdurma konusunda taahhütleri bulunmasına rağmen uluslararası sözleşmelerde buna yönelik bir yaptırım olmadığını söyleyen Tolunay, "Ülkeler, 'elimizden geleni yapacağız' diyorlar ama çok fazla bir şey yapılmadığını da görüyoruz. Ormansızlaşmada bir azalma var son yıllarda ama tamamen durdurulmadığını da görüyoruz. Önceden orman olmayan alanlar ağaçlandırılıyor ama yeni oluşturulan ormanlar ormansızlaşmayı karşılamıyor." değerlendirmesinde bulundu.