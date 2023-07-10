Dünyada 36 milyon evin enerjisi, çatı panellerinden sağlanıyor SolarPowerEurope tarafından hazırlanan raporun sonuçlarına göre dünya genelinde çatı tipi güneş santrallerinin kapasitesi arttı.

AA Dünyada çatı tipi güneş santrallerinin kapasitesi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 50 artışla 118 gigavat seviyesine ulaştı. Bu alanda yakalanan ivme sayesinde dünya genelinde 36 milyon evin enerjisi güneş enerjisinden sağlandı. SolarPowerEurope tarafından hazırlanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü 2023-2027" raporundan derlenen bilgilere göre, dünya genelinde 26 ülkenin "gigavat" seviyesinde güneş enerjisi piyasası bulunuyor. Küresel güneş enerjisi piyasası artışta Küresel güneş enerjisi piyasası 2022'de eklenen 239 gigavatlık yatırımın hayata geçirilmesiyle önceki yıla göre yüzde 25 büyüdü ve toplam güneş enerjisi kapasitesi ise geçen yıl sonunda 1,2 teravata ulaştı. Yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 66'sı güneşten Geçen yıl ilave edilen 362 gigavatlık toplam yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 66'sını güneş enerjisi kurulumları oluşturdu. Geçen yıl mayısta "1 teravat" eşiğini aşan küresel güneş enerjisi sektöründe, 2030'a kadar yıllık artışın 800 gigavat seviyesinde olacağı hesaplanıyor. Çatı GES kapasitesi Bu alanda talep artışına rağmen 2020-2022 dönemine kıyasla enerji fiyatlarının düşmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, 2027'de çatı tipi GES'lerde toplam kurulu gücün 268 gigavata ulaşacağı öngörülüyor.