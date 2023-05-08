Dünyada altın ve gümüş değerlendi, buğday ve pirincin fiyatı düştü Emtia fiyatları dünyadaki fiyatlandırmaları etkiliyor. Emtia fiyatlardaki dalgalanma artarak devam ediyor.

AA Emtia fiyatlarındaki oynaklık arttı. Fiyatlar tüm ürünlerde artış ya da düşüş şeklinde ilerlemiyor, ürünler arasında önemli ayrışmalar gözleniyor. Geçen hafta buğday yüzde 4,2, pirinç yüzde 3,9, mısır yüzde 2,1 ve soya fasulyesi yüzde 1,2 artış, alüminyum yüzde 1,9, kurşun yüzde 1,8, çinko yüzde 1,2 ve bakır yüzde 1,1 düşüş kaydetti. Emtia piyasasına Çin etkisi Geçen hafta Çin'de ekonomik aktivitenin yeniden yavaşlama eğilimine girebileceğine yönelik endişeler, emtia piyasasını aşağı yönlü etkiledi. Ülkede konut piyasası kaynaklı yavaşlama talep endişelerine neden oluyor. Altın ve günmüş değer kazandı Geçen hafta değerli metallerde karışık bir seyir izlendi. Altın yüzde 1,4 ve gümüş yüzde 2,5 değer kazanırken, paladyum yüzde 0,7 ve platin yüzde 1,4 değer kaybetti. Fed'in faiz artışlarına ara vereceğine yönelik fiyatlamalar, altının ons fiyatını destekledi. Baz metallerde satış baskısı Baz metallere geçen hafta satış baskısı hakim oldu. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 1,1, kurşun yüzde 1,8, alüminyum yüzde 1,9 ve çinko yüzde 1,2 gerilerken, nikel yüzde 3,8 arttı. Çin'in fiziksel talebinin zayıflamasıyla bakır fiyatları düştü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 6,2 ve New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz yüzde 11,3 değer kaybetti. Hava sıcaklıklarının yükseleceğine yönelik öngörülerle doğalgaz fiyatları geçen hafta geriledi. Tarım emtialarında pozitif seyir Tarım emtiaları geçen hafta pozitif seyretti. Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğine ilişkin fiyatlamalarla tarım emtiaları yükseldi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,2, mısır yüzde 2,1, soya fasulyesi yüzde 1,2 ve pirinç yüzde 3,9 artış kaydetti. Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 4, kahve yüzde 1,1 ve kakao yüzde 0,1 değer kazanırken, şeker yüzde 3,2 değer kaybetti. Şekerde ise son bir ayda yaşanan hızlı yükseliş sonrası kar satışlarındaki artışla değer kaybı yaşandı.