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    Dünyada artan koronavirüs vakaları petrol fiyatını etkiliyor

    Dünyada petrol fiyatları karışık seyretti. ABD'de koronavirüs nedeni ile hava yollarının rezervasyonlarını iptal etmesi petrol fiyatlarını etkiledi.
    • REUTERS
    • 27.12.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 09:40
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    Dünyada artan koronavirüs vakaları petrol fiyatını etkiliyor

    Brent ham petrolü yükselirken, ABD hafif ham petrolü vadeli kontratları, ABD'de hava yollarının koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Noel tatillerinde binlerce uçuşu iptal etmesinin ardından geriledi.

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, cuma günü yüzde 0,92 geriledikten sonra bugün yüzde 0,3 artışla 76.34 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü yüzde 0,9 düşüşle 73,16 dolara geriledi.

    petrol

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 75,73 DOLAR

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,73 dolardan işlem görüyor.

    Cuma günü 76,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 75,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,98 dolardan alıcı buldu.

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