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    Dünyada buğday fiyatları Karadeniz arzının artmasıyla geriledi

    Karadeniz arzı, buğdayın fiyatlarının dünya borsaları ölçeğinde gerilemesine yol açtı.
    • 22.11.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 12:38
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    Dünyada buğday fiyatları Karadeniz arzının artmasıyla geriledi

    Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, artan Karadeniz arzının fiyatlar üzerinde baskı yaratmasıyla geriledi ancak ABD'de kış hasadı gerçekleştirilen bölgelerdeki kuru hava koşullarına dair endişeler kayıpları sınırladı.

    Soya fasulyesi, dünyanın en büyük ithalatçısı olan Çin'e yönelik talep endişeleriyle geriledi.

    Buğday, soya fasulyesi ve mısır fiyatı düşüyor

    Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0,2 düşerek 8.16 dolar/bushel, yani 299,8 dolar/ton seviyesine geriledi. Soya fasulyesi yüzde 0,1 gerileyerek 14,36 dolar/bushel yani 527,6 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır yüzde 0,1 yükselerek 6,64 dolar/bushel yani 261,4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

    Dünyada buğday fiyatları Karadeniz arzının artmasıyla geriledi #1


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