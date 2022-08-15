Dünyada döviz piyasası hareketlendi

Fed'in faiz kararından sonra güçlenen ABD doları "güvenli liman" olarak görülüyor. Ve tüm diğer para birimlerinin değeri bu tanım üzerinden şekilleniyor.

Doları başlıca altı para birimi karşısında ölçen dolar endeksi yüzde 0,07 primle 105,77'e yükselerek bu ay işlem gördüğü aralığın ortasında seyretti.

Avustralya ve Yeni Zelanda doları değer kaybetti

Risk iştahına duyarlı Avustralya ve Yeni Zelanda doları, Çin'de beklentilerin altında kalan verilerin ardından dolar karşısında iki ayın zirvesinden geriledi.

Yeni Zelanda doları yüzde 0,35 düşerek 0,6433 seviyesine gerilerken cuma günü gördüğü 8 Haziran'dan beri en yüksek seviyesi olan 0,6468'in altına indi.

Avustralya doları yüzde 0,27 düşüşle 0,7102 dolara indi.

Avustralya doları da Perşembe günü 0,7136 ile 10 Haziran'dan beri en yüksek seviyesine tırmanmıştı.

Yuan, Çin Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından değer yitirdi

Yuan, Çin Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz indiriminin ardından dolar karşısında değer yitirirken, dolar/yuan kuru bir haftanın zirvesine yükseldi.

Geçen haftayı dolar karşısında 6,7430 seviyesinden kapatan yuan 6,7620'ye yükseldi.





Dolar 17,9630 lira

Yurt içi serbest piyasada da dolar 17,9630 liradan işlem görürken, euro 18,4224 liradan sterlin ise 21.8024 liradan işlem görüyor.

Fed'in adımları takip edilecek

ABD'de cuma günü ithalat fiyatlarının yedi aydır ilk kez düştüğünü gösteren veriden önce geçen hafta açıklanan diğer veriler tüketici ve üretici fiyatlarındaki artışın hafiflediğini göstermişti. Dolar yukarı hareketini sürdürürken işlemciler ABD'de enflasyonun zirveyi görmüş olabileceğine işaret eden verilerin ardından para politikasında ne kadar sıkılaştırmacı bir tutum izleneceğini görmek için ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek açıklamaları izleyecek.