Dünyada emtia fiyatları yükselmeye devam ediyor

Emtia fiyatları, yaşanan ekonomik hareketlerden biçimlendiği gibi küresel piyasaların işleyişine de direkt etki ediyor. Bu doğrultuda geçen hafta da emtia fiyatlarının rallisi devam etti.

Geçen haftaya baktığımızda enerji emtiasında düşüşler görülürken, metaller ve tarım emtiasındaki yükselişler ve özellikle tarım emtiasında görülen zirveler de dikkati çekti. Buğday 8,3775 dolarla Aralık 2012'den bu yana, pamuk 1,1683 dolarla Temmuz 2011’den bu yana, kahve de 2,2385 dolarla Ekim 2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİNİN KISA VADEDE GEÇİCİ OLMAYACAĞI ALGISI GÜÇLENDİ

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD'de enflasyonun artması sonrasında enflasyondaki yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle ralli haftası yaşandı.

Geçen hafta devam eden arza yönelik endişelerle emtia piyasasında görülen yükselişler, ABD'de ABD'de TÜFE’nin ekimde yıllık bazda yüzde 6,2 ile 31 yılın en yüksek artışını göstermesinin ardından daha da hızlandı.

FED’İN FAİZ ARTIRACAĞINA İLİŞKİN BEKLENTİ EMTİA PİYASALARINA OLUMLU YANSIMIŞTI

Analistler, dolara olan talebin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımını beklenenden daha erken yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle emtia piyasasında bir miktar geri çekilmeler görülmesine karşın ABD'de enflasyonun artması sonrasında enflasyondaki yükseliş eğiliminin kısa vadede geçici olmayacağına dair algının güçlenmesi ve arza dair sıkıntıların devam etmesi nedeniyle kayda değer yükselişlerin görüldüğünü söyledi.

EMTİA PİYASASINDA GEÇEN HAFTA METALDE RALLİLER DİKKATİ ÇEKTİ

Emtia piyasasında geçen hafta metallerde görülen yükselişler dikkati çekti. Geçen hafta metallerde ralli yaşandı. Bunlardan altın yüzde 2,6, gümüş yüzde 4,8, bakır yüzde 1,8, paladyum yüzde 3,4, platin yüzde 4,7, alüminyum yüzde 5, nikel yüzde 1,7, çinko yüzde 0,4 değer kazandı.

ALTININ ONS FİYATINDAKİ YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜRDÜ

Altının ons fiyatı ise enflasyona dair kaygılarla yükseldi. Artan küresel enflasyonun reel getirileri azaltması nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimi de devam etti.

ENERJİDE BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Enerji tarafında belirsizlikler ise hala devam ediyor. Geçen hafta Brent petrol yüzde 0,7, doğalgaz yüzde 13,3 değer kaybetti. Petrol fiyatları, ABD'de artan enerji maliyetlerinin enflasyonu artırması endişeleri ve ABD stratejik petrol rezervinden daha fazla ham petrolün piyasaya sürülmesi beklentileriyle gerilemeye devam ediyor.

PETROLE OLAN TALEP AZALDI

Analistler, enerji fiyatlarının hala yüksek seviyelerde olmasının da petrole olan talebi azalttığını kaydetti. Rus enerji şirketi Gazprom'un kasım ayı için Avrupa'daki beş yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmesinin ardından doğalgaz fiyatlarındaki düşüşler hızlanırken, hava durumuna ilişkin belirsizlikler ve üretim artışı fiyatların düşmesine yol açan sebepler arasında yer aldı.

TARIM TARAFINDA GEÇEN HAFTA ZİRVELER HAKİMDİ

Tarım tarafında geçen hafta zirveler hakimken özellikle buğday fiyatlarındaki yükselişler dikkati çekti. 8,3775 dolarla Aralık 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi gören buğday haftayı yüzde 8 kazançla tamamladı.

Buğday fiyatları, büyük ihracatçı ülkelerden biri olan Rusya'da bir yetkilinin fiyatlarda güçlü bir artış olursa ülkesinin tahıl ihracat vergilerini artırabileceğini işaret etmesi ve bunun da halihazırda sıkışık olan piyasaya yönelik endişeleri artırmasının ardından Aralık 2012'den beri en yüksek seviyesine tırmandı. Bu hareket küresel gıda enflasyonuna ilişkin yeni bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

PAMUK, YÜZDE 1,6 YÜKSELDİ

1,1683 dolarla Temmuz 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gören pamuk da haftayı yüzde 1,6 yükselişle tamamladı.

Ekonomilerin yeniden açılması ve Hindistan'da devam pamuk kurdu salgını nedeniyle pamuk fiyatlarındaki yükseliş de sürüyor.

KAHVE 2014 EKİM'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

2,2385 dolarla Ekim 2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi gören kahve de geçen haftayı yüzde 7,5 kazançla tamamladı. Küresel konteyner talebinin yüksek olması nedeniyle arza yönelik endişeler, kahve fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Geçen hafta, şeker yüzde 0,4, mısır yüzde 5,7 değer kazandı.