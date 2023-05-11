Dünyada her iki online ödemeden biri dijital cüzdandan yapıldı Alışverişlerdeki yeni trend dijital cüzdan oldu. Piyasadaki hareketler bize küresel bazda iki online ödemeden birinin dijital cüzdandan yapıldığını belgeliyor.

DHA

Finansal teknolojilerin gelişimine bağlı olarak yaşanan değişim kendisini yeni bir boyuta taşıdı.

Bankacılık hizmetlerine erişmekte zorlanan kitleler için kapsayıcı finansal hizmetler sunmak amacıyla yola çıkan finansal teknoloji şirketleri sayesinde, dijital cüzdanlar son dönemin en önemli yeniliklerinden biri oldu.

Küresel veriler, 2022’de her 2 online işlemden birinde dijital cüzdanların kullanıldığını gösterdi.

"Dijital cüzdan pazarı 2028'e kadar 30 milyar dolarlık büyüklüğü aşacak"

Güncel araştırmalar küresel dijital cüzdan pazarının 2028'e kadar 30 milyar dolarlık büyüklüğü aşacağını gösterirken, Küresel Ödemeler Raporu'nun 2023 edisyonunda dijital cüzdanların online ödemelerden aldığı payın yüzde 49'a ulaştığı görüldü.

"POS harcamalarında kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ve nakit seçenekleri geride bıraktı"

1968’den bu yana finansal teknolojiler geliştiren FIS tarafından yayımlanan Küresel Ödemeler Raporu’nda dijital cüzdanların hem e-ticaret harcamalarında, hem de küresel POS harcamalarında kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart ve nakit seçeneklerini geride bıraktığı tespit edildi.

Insider Intelligence verileri, dijital cüzdan kullanımında lider olan ülkeler arasında Çin, Hindistan, Brezilya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın ilk beşi oluşturduğunu ortaya koydu.