Dünyada işten çıkarmalar sürüyor! KPMG, ABD'deki çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkarıyor Dünyada, maliyetleri azaltmak için teknoloji şirketlerinin önderliğinde işten çıkarmalar çoğalıyor. Danışmanlık şirketleri de "ek kesinti" adı altında işten çıkarmaları hızlandırdı.

AA

Avrupa'da teknoloji, otomotiv, sağlık ve hizmet sektörleri işten çıkarmaların başını çekiyor.

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin de bu kervana katılarak ABD'deki çalışanlarının yüzde 5'inin işine son vereceği öğrenildi.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde, şirketin bu yılki ikinci tur işten çıkarmalarını yapacağı belirtildi.

Ek kesinti

Şirketin personeline gönderdiği e-postada "ekonomik ters rüzgarların" ek kesintilere yol açtığını ifade ettiği aktarılan haberde, şubattaki yüzde 2'lik işten çıkarmanın danışmanlık birimi ile sınırlı olduğu ancak bu turun, denetim dahil tüm alanları etkileyeceği vurgulandı.

1.950 çalışan etkilenecek

Haberde, bu kesintilerden KPMG'nin ABD'deki 39 bin kişilik iş gücünden yaklaşık 1.950'sinin etkileneceğine işaret edilerek, söz konusu e-postada şu ifadeler yer aldı:

Fırsat yelpazemiz güçlü olsa ve pazarda kazanmaya devam etsek de işimize veya firmamıza özgü olmayan ekonomik ters rüzgarlar yaşıyoruz.

Danışmanlık firmalarından işten çıkartmalar

ABD'de danışmanlık firmaları, birkaç yıl süren aşırı işe alımlardan sonra bu yıl personel sayılarında kesintiye gitmişti.

Ernst & Young personelinin yüzde 5'ini işten çıkarırken, Deloitte de çalışanlarının yüzde 1,5'inin işine son vermişti.

McKinsey ise 45 bin kişilik iş gücünün 2 binini işten çıkarmıştı.