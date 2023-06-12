Dünyada kaçak ticaret sorunu büyüyor! Kayıp 2,2 trilyon dolara ulaştı Yasa dışı ticaret ve vergilendirilmemiş kaçak ticaret kara para kazancına neden oluyor ve terör örgütlerini de bu kazançtan besliyor.

İHA

Dünyada kaçak ticaret 2,2 trilyon doları aştı ve yasa dışı ticaret tehdidi de giderek artıyor.

Toplanda dünya ekonomisinin yüzde 3’üne ulaşan sahtecilik ve yasa dışı ticaret, küresel ekonominin başlıca sorunlarından biri haline geldi.

Sadece taklit ürün pazarının büyüklüğü yarım trilyon doları aşarken, insan dahil her şeyin yasa dışı ticareti yaygınlaşmaya başladı.

Yerli ve yabancı sektör temsilcileri, devlet kurumları ve özel kuruluşlar, İstanbul’da düzenlenen EMEA Güvenlik Konferansı’nda, yasa dışı ticareti engellemenin yollarını paylaştı.

Suç ve terör örgütleri için önemli finansman kaynağı

Sahtecilik ve yasa dışı ticaret, küresel ekonomiyi tehdit etmeye devam ediyor. Ekonomi, güvenlik ve kamu sağlığı açısından büyük riskler oluşturan yasa dışı ticaret, aynı zamanda organize suç ve terör örgütleri için önemli finansman kaynağı oluşturuyor.

Her yönüyle küresel bir sorun haline gelen sahtecilik ve yasa dışı ticaretin büyüklüğü ise Birleşmiş Milletler ve Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) gibi uluslararası örgütlerin tahminine göre dünya ekonomisinin yüzde 3’ü olan 2,2 trilyon doları aşıyor. Söz konusu karanlık ekonomi, Brezilya, İtalya ve Kanada gibi ülkelerin ekonomilerinden veya Meksika ve Endonezya'nın ekonomik büyüklüğünün toplamından daha büyük.

Sahte ve korsan malların değeri, dünyadaki tüm mallarının yaklaşık yüzde 7’sine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Sahteciliği önlemenin yollarını aramak için bir araya geldiler

Tüm dünyanın başının derte olduğu sahtecilik ve yasa dışı ticaretle mücadelenin yol haritasını belirlemek, ortaya çıkan acil sorunlara çözüm bulmak amacıyla sektör temsilcileri, devlet kurumları ve özel kuruluşları 31 Mayıs -1 Haziran tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen EMEA Güvenlik Konferansı’nda bir araya geldi.

EMEA Güvenlik Konferansı’nı organize eden Hazem İbrahim, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından hazırlanan raporu kaynak göstererek, taklit ve korsan malların ticaretinin toplam küresel ticaretin büyüklüğünün yaklaşık 509 milyar dolar olduğu tahmin edildiğini belirtti.

320 milyar dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı

Uyuşturucu kaçakçılığının büyüklüğünün 320 milyar dolarlık uyuşturucu kaçakçılığı insan kaçakçılığının 150 milyar, yasa dışı tütün ve mamullerinin büyüklüğünün de 40 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Türkiye’nin mücadelesi dikkat çekiyor

Konferansta sahtecilik ve yasa dışı ticarete dair, global verilerle birlikte Türkiye’deki durum da mercek altına alındı. Tracit Kıdemli Politika Analisti Esteban Gudici “Enflasyon, Satın Alma Gücü ve Yasa Dışı Ticaret-Türkiye’ye İlişkin Analiz” isimli çalışmadan Türkiye’deki mevcut mücadele, istatistikler ve gelecekte alınması gereken aksiyonlara dair önemli noktalara dair vurgu yaparak şöyle konuştu:

Türkiye’nin düzenleyici makamları, kurumları ve kolluk kuvvetlerinin yasa dışı ticaretle mücadelede güçlü olduğu ve birçok açıdan uluslararası standartların üzerinde olduğu düşünülmektedir. Türkiye, tekstil, alkol, ilaç, elektronik, petrol, tütün ürünleri ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli sektörlere sızmış olan yasa dışı ticaretle aktif bir şekilde mücadele ediyor.

Tütünde vergi kaybı 60 milyar TL

Türkiye’de giyim ve aksesuar, ayakkabı, alkol ve tütün mamüllerinin yasa dışı ticaretin dikkat çektiğini belirten Estaban Gudici, Türkiye’deki doldurulmuş makaron sorunundan bahsederek şu bilgileri verdi.