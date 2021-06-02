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    Dünyada koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 140 milyon kişi işini kaybetti

    ILO, 2021'in ilk çeyreğinde çalışma saatlerinde yaşanan kayba bağlı olarak 140 milyon kişinin işini kaybettiğini ortaya koydu.
    • AA
    • 02.06.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 17:37
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    Dünyada koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 140 milyon kişi işini kaybetti

    Koronavirüs salgınının etkisiyle yaşanan ekonomik krizin etkisi olarak işsizlik sayılarının artmasını inceleyen Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüs krizinin sona ermekten çok uzak olduğu uyarısında bulundu.

    ILO "Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2021" başlıklı raporu, Dünya Sağlık Örgütü'nün, pandemi ilan etmesinden yaklaşık 15 ay sonra yayınlandı.

    "TOPLAM ÇALIŞMA SAATLERİNDEN YÜZDE 4,8 KAYIP YAŞANDI"

    ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "2021 yılının ilk çeyreğinde, koronavirüs krizi nedeniyle toplam çalışma saatlerinde yüzde 4,8 kayıp yaşandı ve bunun 140 milyon tam zamanlı işe tekabül ettiğini tahmin ediyoruz." dedi.

    Dünyada koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 140 milyon kişi işini kaybetti #1

    "SADECE SAĞLIK KRİZİ DEĞİL, İSTİHDAM VE İNSAN KRİZİ"

    Koronavirüs salgınının iş gücü piyasasında oluşturduğu krizin bitmekten çok uzak olduğu ve istihdam artışının kayıpları telafi etmeye yetmeyeceği uyarısında bulunan Ryder, "Bu sadece bir halk sağlığı krizi değil, aynı zamanda bir istihdam krizi ve insani kriz." değerlendirmesinde bulundu.

    KÜRESEL İŞSİZLİĞİN ARTMASI BEKLENİYOR

    Ryder, küresel işsizliğin 2019'da 187 milyon olduğunu, 2022'de ise bu rakamın 205 milyona ulaşmasını beklediklerini, bunun da küresel işsizlik oranının yüzde 5,7 seviyesinde seyredeceği anlamına geldiğini aktardı.

    Dünyada koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 140 milyon kişi işini kaybetti #2

    "İSTİHDAM ARTACAK AMA YETMEYECEK"

    Tüm olumsuzluklara rağmen 2021'in ikinci yarısında ILO'nun önemli bir istihdam artışı beklediğini dile getiren Ryder, "Fakat bu dengesiz olacak ve krizin yol açtığı hasarı onarmaya yetmeyecek. Dolayısıyla 2021'i bir bütün olarak ele alırsak, çalışma saatlerindeki ortalama açığın 100 milyon tam zamanlı işe eş değer olacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

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