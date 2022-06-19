Dünyada merkez bankalarının faiz kararları tahvil piyasalarını çalkalıyor

Birçok merkez bankası artan enflasyon endişesiyle sıkılaştırıcı adımlar attı. Bu adımlar tahvil piyasalarında oynaklığı artırdı.

Enflasyon ve resesyon endişeleri arasında dünya genelinde artan belirsizlikler dünya genelinde fiyatlamaları zorlaştırırdı. Küresel bazda, tahvil faizlerinde son yılların en yüksek seviyeleri test edildi.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlanmaya başlamasının ardından ABD'nin 2 ve 3 yıllık tahvil faizi 2007'den, 5 yıllık tahvil faizi 2008'den ve 10 yıllık tahvil faizi 2011'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Artan dolar talebiyle dolar endeksi 105,6'yla son 20 yılın zirvesine yükseldi.

ABD'de konut kredisi faizi arttı

Tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte bazı varlıklarda getiri eğrisinin terse dönmesi resesyon endişelerinin güçlenmesine neden olurken, ülkede 30 yıl vadeli mortgage yani konut kredisi için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,78 ile Kasım 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Tahvil faizleri yükseliyor

AA'nın haberine göre, hafta içindeki gelişmelerle, bölgede Almanya ve İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri son 8 yılın, Fransa, İtalya ve Yunanistan'ın 10 yıllık tahvil faizleri ise son 3 yılın en zirvesine çıktı. Almanya ile İtalya ve Yunanistan'ın 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 1,9'la 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ECB, acil toplanmıştı

Tahvil getirileri arasındaki farkın açılması bu ülkelerin finansal sistemini zor bir duruma sokabileceği ve bölgeyi olumsuz yönde etkileyebileceği endişesi ise Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) harekete geçirirken, banka Fed'in faiz kararı öncesinde acil bir toplantı yapmak zorunda kaldı.

BoJ güvercin duruşundan taviz vermedi

Hafta boyunca Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 0,25 olan faiz sınırını koruyamayacağına ilişkin haber akışı etkili oldu. Japon hükümeti ise değer kaybeden Japon yenine karşı, para politikası kararlarını açıklayacak BoJ'a tedbir çağrısı yapsa da banka, hafta içinde son yılların en büyük tahvil alımını yaparak Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizini yüzde 0,25 seviyesinde tutma taahhüdünü yerine getirdi.