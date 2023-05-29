Dünyada metal fiyatları düştü, enerji fiyatları karışık seyrediyor Emtia fiyatlarında düşüş sürerken yükselen tahvil faizleri, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

AA

Yükselen tahvil faizleriyle değerli metallerde geçen hafta düşüş yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,3 artışla haftayı 3,80 seviyesinden tamamladı.

Söz konusu gelişmelerle altının onsu, geçen haftayı yüzde 1,5 değer kaybıyla 1.947 dolardan tamamladı.

Geçen hafta gümüş yüzde 2,3, paladyum yüzde 5,6 ve platin yüzde 3,7 değer kaybetti.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimindeki düşüş, gümüşe ilişkin talep endişelerini gündeme getirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin "şahin" açıklamalarıyla gümüşün fiyatı gerilerken, bakır fiyatlarındaki azalış da gümüş fiyatlarındaki düşüşü tetikledi.

Resesyon endişeleri bakır fiyatlarını olumsuz etkiledi

Baz metallerde, özellikle Asya'da artan resesyon endişeleriyle geçen hafta düşüş eğilimi görüldü. 3,53 dolarla Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gören bakırın libresi, haftayı yüzde 1,5 azalışla 3,66 dolardan tamamladı.

Geçen hafta kurşun yüzde 0,4, alüminyum yüzde 0,9, nikel yüzde 1 ve çinko yüzde 6,7 azalış kaydetti.

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artınca bakır etkilendi

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artması ve arz tarafının güçlü kalmasıyla düşüş eğilimini sürdüren bakır geriledi.

Analistler, Çin'de bir süredir devam eden yavaşlama eğiliminin son dönemde açıklanan verilerle daha da gün yüzüne çıktığını, bu durumun imalat sanayinde kullanılan bakır ve demir gibi metal fiyatlarını da baskıladığını belirtti.

Enerji emtiaları karışık seyirde

Enerji emtialarında ise karışık bir seyir izlendi. Suudi Arabistan yetkililerinin petrolde satış pozisyonu açanları uyarmasının etkisiyle Brent petrol, geçen haftayı yüzde 1,9 artışla 77,2 dolardan tamamladı.