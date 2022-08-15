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    Dünyada petrol fiyatları düşüş eğiliminde

    Küresel ekonomiler ve fiyatlamalar için öncelikli veri olan petrolde sınırlı da olsa üst üste iki kez iniş yaşandı.
    • 15.08.2022 - 09:12
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    Dünyada petrol fiyatları düşüş eğiliminde

    Petrol fiyatları, Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan ülkede talebe yönelik endişe oluşturması ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Saudi Aramco'nun üretimi artırmaya hazır olduğunu bildirmesiyle üst üste ikinci günde de düştü.

    Brent ham petrolü varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 98,26 dolardan satılıyor

    Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,9 düşüşle 98,26 dolara inerken geçen haftayı yüzde 1,5 ekside kapamıştı.

    ABD hafif ham petrolü de geçen haftayı yüzde 2,4 ekside kapadıktan sonra bugün yüzde 0,9 geriledi.

    petrol

    Çin ekonomisi yavaşladı

    Çin ekonomisi temmuzda beklenmedik şekilde yavaşlarken ülkede petrol rafinerilerinin üretimi de günlük 12,53 milyon varil ile Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesine indi.

    Reuters'in haberine göre, Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser dün, şirketin hükümetten gelecek bir emir ile üretimi günlük 12 milyon varillik azami kapasiteye çıkarmaya hazır olduğunu belirtti.


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