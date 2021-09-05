Dünyada savunma ve havacılık şirketleri borsada yatırımcısını sevindirmedi

Küresel piyasalarda borsalardaki şirketlerin içinde yer alan savunma ve havacılık şirketleri borsada yatırımcısına bazen kazandırıp, bazense kaybettirdi. Yatırımcı ise bu sektörlerde kalmakta ısrarcı.

Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinden Leonardo, L3 Harris Technologies, General Dynamics ve Northrop Grumman yatırımcısına kazandırırken, BAE Systems, Raytheon Technologies, Thales, Boeing ve Lockheed Martin kaybettirdi.

Airbus'ın hisselerinde ise yatay bir seyir izlendi. Şirketlerin faaliyet alanlarını genişletmesi hisselerini olumlu etkilemesine karşın koronavirüs salgınında delta varyantının hızla yayılmasının ekonomileri olumsuz etkileyeceğine dair endişeler hisse performansı üzerinde baskı oluşturdu.

ŞİRKETLER YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Analistler, şirketlerin yeni projelere devam etmesi, üretim ağlarına yeni ürünleri katması ve teslimatlarını artırmasıyla bilançolarının da beklentilerden iyi geldiğini ifade etti.

YATIRIMCININ SEKTÖRDEKİ ŞİRKETLERE İLGİSİ DEVAM EDİYOR

Analistler, savunma ve havacılık hisselerinde geçen ay genel anlamda düşüşler görülmesine karşın yatırımcıların, hisse senedi piyasalarında bu sektördeki şirketlere ilgisinin devam ettiğini aktardı.

Ağustos ayında hisse senedi piyasalarında İtalyan Leonardo yüzde 3,9, ABD merkezli şirketler L3 Harris Technologies yüzde 2,8, General Dynamics yüzde 2,2 ve Northrop Grumman yüzde 1,5 kazandırdı.

Söz konusu dönemde İngiliz BAE Systems yüzde 1,3, ABD'li Raytheon Technologies yüzde 2,5, Fransız Thales yüzde 2,9, diğer ABD'li şirketler Boeing yüzde 3,1 ve Lockheed Martin yüzde 3,2 kaybettirdi.

Leonardo ve Northrop Grumman, ABD ordusuna "Ortak Kızılötesi Karşı Önlemler Programı" sağlamak için ortak anlaşma imzalarken, L3 Harris Technonogies de uydu üretim tesisini genişletiyor.

ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na personel taşımak üzere tasarladığı Starliner mekiğinin, "sorunlarının etraflıca giderilmesi" için fabrikaya döneceğini duyurmuştu. Şirketin faaliyetlerinde görülen bu tür aksamalar hisse performansını da olumsuz etkiledi.