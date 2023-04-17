Dünyada şeker fiyatları 11 yılın zirvesini gördü Geçen hafta değerli metallerden tarım ürünlerine kadar emtia fiyatlarında hızlı artışlar yaşandı.

AA

Emtia piyasasında geçen hafta pozitif bir hava hakim oldu.

Geçen hafta altının onsu 2.048,73 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesine karşın haftayı yüzde 0,2 değer kaybıyla tamamladı.

26,089 dolarla Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gören gümüş yüzde 1,7, paladyum yüzde 2,5, platin yüzde 3,7 artış kaydetti.

Bakır geçen hafta yüzde 2,5'in üzerinde arttı

Geçen hafta baz metallerde de yükseliş eğilimi hakimdi. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2,6, kurşun yüzde 3, alüminyum yüzde 2, nikel yüzde 6,9, çinko yüzde 1,8, arttı.

Brent petrol yüzde 1,7 yükseldi

Enerji emtialarında da geçen hafta pozitif bir hava hakimdi. Haftayı Brent petrol yüzde 1,7, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 4,7 değer kazandı.

Tarım emtialarına artış gözlendi

Geçen hafta tarım emtialarında da genel olarak pozitif bir hava hakimdi.

Buğday yüzde 2,5 azaldı

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 2,5, pirinç yüzde 4,5 artış kaydederken mısır yüzde 1,2, soya fasulyesi yüzde 1,7 azaldı.

Şeker yüzde 0,9 arttı

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamukta geçen hafta yatay bir seyir görülürken, 0,2414 dolarla Mart 2012’den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 0,9, kahve yüzde 4,3, kakao yüzde 0,9 artış kaydetti.

Şekerin fiyatı belirsizlikten beslendi

Öte yandan petrolün son zamanlarda yükselişe geçmesinin Brezilyalı ve Hint fabrikaları daha fazla kamışı etanol yapmaya yönlendirmeye teşvik edebileceğine dair endişeler var. Bu ülkelerdeki üreticiler, hangi ürünün daha cazip olduğuna bağlı olarak daha fazla şeker mi yoksa biyoyakıt mı üreteceklerine karar vereceklerine ilişkin belirsizlikler şekeri yukarı yönlü etkiliyor.

Analistler, Hindistan'da yüksek perakende şeker fiyatlarının da hükümetin bu sezon ek ihracata izin vermeyeceği yönündeki beklentileri artırdığını ve bunun da piyasayı daha da zorladığını belirterek, Brezilya'daki hasadın şeker piyasası üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Kahve fiyatları yükseldi

Vietnam'da kahve stoklarının azaldığına yönelik gelen haberler de kahve fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Vietnam'da kahve stoklarının azaldığı haberleri var. Ayrıca Kolombiya ve Brezilya'da kısa vadeli arzın düştüğü haberleri var. Bu da vadeli piyasalarda alımların artmasına yol açtı.

Kahve ticaretiyle uğraşan İsviçre merkezli Volcafe rabusta kahve açığını küresel olarak artabileceği öngörüsünde bulundu.