Dünyada tarım grubunda şeker fiyatları ralli yaptı Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına getirdi. Fed'in faiz kararı emtiaları yukarı yönlü etkiledi. Tarım emtialarından şekerdeki yükseliş başı çekti.

AA

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizinde indirime gitmesi sonrasında talebin artacağına ilişin beklentilerin öne çıkmasıyla yükseliş yaşandı.

Fed'in 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından "yumuşak iniş" ihtimaline yönelik beklentilerin yeniden güçlenmesiyle emtia piyasasında geçen hafta genel anlamda pozitif bir seyir izlendi.

Dünya genelinde Fed'in çarşamba günkü kararı sonrasında ABD'de ekonominin ne yönde ilerleyeceği değerlendirilmeye devam edilirken, emtia piyasasında risk iştahını besledi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin genel olarak güçlü olduğunu ve son iki yılda hedeflere doğru önemli ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Powell, iş gücü piyasasının eski "aşırı ısınmış" haline kıyasla "soğuduğunu" ve enflasyonun önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

ABD'DE TALEBİN ARTMA BEKLENTİSİ

Böylece emtia piyasasında, geçen hafta Fed'in politika faizinde indirime gitmesi sonrasında talebin artacağına ilişkin beklentilerin öne çıkmasıyla yükseliş eğilimi görüldü.

TARIM GRUBUNDA ŞEKER RALLİSİ GÖRÜLDÜ

Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 4,4, mısırda yüzde 2,8 azalırken, soya fasulyesinde yüzde 0,6, pirinçte yüzde 1,9 artış kaydetti. Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 13,6, pamukta yüzde 4,6 artarken, kahvede yüzde 3,4 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 0,5 düşüşle tamamladı.

ABD'de kurak hava koşullarının üretimi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle soya fasulyesi fiyatları yükseldi.

KAHVENİN FİYATI SERT DÜŞTÜ

Kahvenin libre fiyatı 2,6595 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesine karşın bu seviyeden gelen satışlarla haftayı sert düşüşle tamamladı.

Şeker rallisi, Brezilya'daki kurak hava koşullarıyla ilgili süregelen arza ilişkin endişeler nedeniyle hız kazanıyor.

Kuraklık ve aşırı sıcaklar son zamanlarda Brezilya'da büyük yangınlara neden oldu ve bu yangınlar Brezilya'nın en çok şeker üreten eyaleti Sao Paulo'daki mahsullere zarar verdi.

Brezilya realinin dolara karşı güçlenmesinin, şeker üreticilerini ihracat yapmaktan caydırması da iki ürünün fiyatlarında yükselişe neden olan önemli sebepler arasında yer aldı.

BUĞDAY FİYATLARI GERİLEDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik gerilimin azalacağına yönelik beklentilerle buğday fiyatları geriledi. Ukrayna'da buğday ihracatının azalması da buğdayda arz endişelerinin düşmesine neden oldu.

Uzak Doğu kaynaklı artan talep beklentileri, pirinç fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)