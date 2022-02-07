Dünyada ve Türkiye'de altında son durum

Dünyada ve Türkiye'de altın birbirine paralel olarak değişim gösterirken, doların Türk Lirası karşısındaki değeri belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Altın fiyatları, artan petrol fiyatları nedeniyle enflasyondan kaynaklanan baskıların ABD'nin Hazine tahvillerinde görülen yükselişlerin etkisini hafifletmesiyle bir haftadan uzun bir sürenin zirve seviyesini kaydetti. Hisse piyasalarında görülen düşüş de altının çekiciliğinin artmasına destek oldu.

ALTININ ONSU 1.810,26 DOLAR

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, gün içerisinde 27 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1.814,91 doları görmesinin ardından geriledi ve en son yüzde 0,2 artışla 1.810,26 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artışla 1.810,90 dolara yükseldi.

ALTININ GRAMI 789 LİRA SEVİYESİNDEN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 789 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde 780-793 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 788,2 liradan tamamladı.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada gram altın 789 lirayken, çeyrek altın 1.304 lira, Cumhuriyet altını 5 bin 315, 22 lira, ayar bileziğin gramı 723 lira, tam altın 5 bin 218 lira, yarım altın 2 bin 609 lira, Reşat altın 5 bin 207 liradan işlem görüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTIN FİYATLARINDA ETKİLİ

Analistler, merkez bankalarının küresel bazda sıkılaşan para politikalarının altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden olsa da devam eden jeopolitik risklerin yükseliş eğilimini desteklediğini söyledi.

ECB'NİN AÇIKLAMALARI ALTININ FİYATINI ETKİLEYEBİLİR

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altının ons fiyatı üzerinde etkili olabileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.