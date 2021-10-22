Dünyada yenilenebilir enerjide istihdam 12 milyona ulaştı

Yenilenebilir enerji dünya enerji sorununa çare sunduğu gibi aynı anda istihdam kaynağı sağlaması açısından da önemli bir saha sunuyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji ve İstihdam-Yıllık Değerlendirme Raporu'na göre, küresel yenilenebilir enerji sektöründe istihdam 2012'den bu yana sürekli olarak büyüme gösterdi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA ÇALIŞAN SAYISI 500 BİN ADET ARTTI

Dünyada yenilenebilir enerji sektörü sayesinde sağlanan istihdam geçen yıl bir önceki yıla göre 500 bin artarak 12 milyona yükseldi.

ÇİN İLK SIRADA YER ALDI

Çin, yenilenebilir enerjide 4 milyon 700 bin istihdamla ilk sırada yer alırken, Brezilya'da 1 milyon 200 bin, ABD'de 838 bin, Hindistan'da 726 bin kişi sektörde iş sahibi oldu. AB'de ise 1 milyon 300 bin kişiye iş sağlandı.

GÜNEŞTE İSTİHDAM 4 MİLYONU BULDU

Dünya genelinde 2020 sonu itibarıyla yenilenebilir enerjide 4 milyon kişi güneş sektöründe iş buldu. Onu, 1 milyon 250 bin kişiyle rüzgar enerjisi, 2 milyon 400 bin kişiyle biyoyakıt sektörü izledi.

Rapora göre, geçen yıl küresel yenilenebilir enerji istihdamının yüzde 32'si kadınlardan oluştu. 2050'ye kadar 43 milyon kişinin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edileceği tahmin ediliyor.