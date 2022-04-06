Dünyanın ekonomisi Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir hakim.

Küresel piyasalarda, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile negatif bir seyir izleniyor.

Bugün Fed Açık Piyasa Komitesi'nin mart ayı toplantı tutanakları küresel piyasaların odağında yer alıyor.

Analistler, tutanaklarda mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi. Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti.

DOLAR ENDEKSİ ARTIYOR

Dolar endeksi arka arkaya 4'üncü işlem gününde de yukarı yönlü hareketine devam etti ve 99,6 ile Mayıs 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Emtia tarafında her ne kadar artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutsa da güçlenen dolar ve Çin'in Şanghay kentinde koronavirüs salgını kapsamında uygulanan karantina sürecinin uzatılması ile petrol ve metal fiyatlarında düşüş yaşandı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI, 106,2 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrolün varil fiyatı, dün 109 dolara kadar yükselmesinin ardından talep yönlü endişelerin öne çıkması ile 105 doların altını görürken, bugün 106,2 dolar seviyesinde dengelendi.

ALTININ ONS FİYATI 1.916 DOLARDA

Altının ons fiyatı ise 1.945 dolar seviyelerinden düşüşe geçerek 1.916 dolara kadar geriledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80, S&P 500 endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratlarında, bugün açıklanacak FOMC'nin 15-16 Mart'ta düzenlenen toplantısına ait tutanaklar öncesinde satıcılı seyir izleniyor.

AVRUPA BORSALARI DALGALI

Avrupa tarafında, dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 yükseldi.

DOLAR/EURO PARİTESİ GERİLİYOR

Dolardaki güçlenme ile euro/dolar paritesi gerilemesini 5'inci güne taşıdı ve 1,0891 ile bir ayın en düşük seviyesini gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratları da yeni güne düşüşle başladı.

ASYA TARAFINDA, BORSALAR DÜŞÜŞTE

Bu gelişme sonrası iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.326,29 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2'lik artışla 14,7196'dan kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında bugün yatay seyrediyor.

Tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bu kapsamda Fed'in bugün açıklanacak mayıs ayı toplantı tutanaklarının kritik önem taşıdığını söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları