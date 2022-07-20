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    Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Türkiye’nin yeri değişti

    Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı… Sıralamada Türkiye, geçen yıl 57’nci olduğu sıralamada 54'e yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:48
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    Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Türkiye’nin yeri değişti

    Her sene hazırlanan Henley Pasaport Endeksi’nin güncel verileri açıklandı…

    Londra merkezli danışmanlık şirketi Henley tarafından hazırlanan veriler, dünya kamuoyu ile paylaşıldı.

    Yerler değişti

    Hazırlanan listede, geçen seneye göre yaşanan değişiklikler dikkatleri çekti.

    Buna göre Türkiye'nin de sıralamadaki yerinin değiştiği görüldü.

    Japonya, Singapur ve Güney Kore

    Vize istenmeden seyahat edebilme imkanı sağlama, ülkelere girişte istenen prosedürler gibi verilerin dikkate alınarak hazırlandığı listede başı Japonya çekti.

    Singapur ve Güney Kore de en güçlü pasaporta sahip ülkeler arasında ikinci ve üçüncü oldu.

    Bu üç ülkeyi Almanya, İspanya, Finlandiya ve İtalya izledi.

    Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması: Türkiye’nin yeri değişti #1

    Türkiye, 3 sıra yükseldi

    Türkiye'nin pasaport sıralamasındaki yeri ise 54 oldu.

    Türkiye pasaportu ile 110 ülkeye vizesiz girilebiliyor.

    Ülkemiz geçen sene, bu listede 57'nci sırada yer alıyordu.

    En işlevsiz pasaport

    Listenin son sırasında ise Afganistan var.

    Afgan pasaportu ile bir kişi sadece 27 ülkeye giriş yapabiliyor.


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