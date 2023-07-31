Dünyanın en iyi 100 limanı arasına Türkiye'den 4 liman girdi Dünyanın en eski ve prestijli yayın organı Lloyd's List tarafından ilk 100 liman arasında Türkiye'den Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanları da yer aldı.

AA & Ensonhaber

Dünyanın en eski ve prestijli yayın organı Lloyd's List tarafından Dünyanın En İyi 100 Limanı raporu hazırlandı.

Türkiye'den Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ liman başkanlığı idari sınırları içindeki liman işletmeleri, konteyner elleçleme sayılarına göre yapılan 2022 yılı değerlendirmesinde dünyanın en iyi limanları arasında gösterildi.

Ambarlı limanı 74, Kocaeli limanı 89, Mersin limanı 92, Tekirdağ limanı ise 100. sırada kendine yer buldu.

Denizcilik ve lojistik alanında gelişimin göstergesi

Rapor, denizcilik sektörü için bir referans niteliği taşıyor ve dünyanın en iyi limanlarını belirlemedeki objektif değerlendirmesiyle tanınıyor.

Türkiye'den 4 limanın listede yer alması ülkede denizcilik ve lojistik alanında gerçekleştirilen önemli yatırımların ve sektörün gelişiminin bir göstergesi olarak dikkati çekiyor.

Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının başarısı ülkenin denizcilik alanındaki potansiyelinin artması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'nin küresel ticaretteki rolü güçlenecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu başarı Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının listeye girişi ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için olumlu bir etki yaratacak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.