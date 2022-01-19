Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

İtalya’nın başkenti Roma’da 16. yüzyılda inşa edilen ve İtalyan ressam Caravaggio'nun yaşadığı “Villa Aurora” satılamadı. Açık artırmada değeri 471 milyon euroya çıkan villa, tekrar satışta.

Dünyada mimari yapısı ile içinde yaşayan insanların önemi ile değerlenen evlerden birisi de İtalya'da satılmak istendi, ancak fiyatının yüksekliği satışına mani oldu.

İtalya’nın başkenti Roma’da, 16. yüzyılda inşa edilen dünyanın en pahalı evi unvanını alan “Villa Aurora”ya talip çıkmadı.

VİLLANIN SATIŞI ASRIN MÜZAYEDESİ OLARAK TANIMLANIYOR

İtalya’nın başkenti Roma’da 16. yüzyılda inşa edilen ve İtalyan bir aileye ait olan Villa Auora, ülkede "asrın müzayedesi" olarak adlandırılan açık artırmayla satışa çıkarıldı.

VİLLANIN AÇILIŞ FİYATI 353 MİLYON EURO OLDU

Online olarak gerçekleştirilen açık artırmada, Villa Auora’nın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi.

471 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Ancak 471 milyon euro değer biçilerek 353 milyon euro fiyatla başlatılan açık artırmaya, bugüne kadar teklif verilmediği duyuruldu.

Evin Türk Lirası üzerinden değeri 7 milyar 253 milyon 400 bin lira ediyor.

ALAN OLMAYINCA FİYATI YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Villanın, 7 Nisan’da açılış fiyatının yüzde 20 düşürülerek 282 milyon 600 bin euroya satışa sunulacağı belirtildi.

DÜNYANIN EN PAHALI EVLERİNDEN BİRİ OLACAK

Villa Aurora’nın satışı tamamlanırsa dünyanın en pahalı evlerinden biri olacağı belirtilirken, villanın bu kadar değerli olması, İtalyan ressam Caravaggio’nun 1597 tarihli freskini barındırmasından kaynaklanıyor.

BILL GATES VE BRUNEİ SULTANI TALİPLİLER ARASINDA

Ayrıca İtalyan basınında, villanın talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı’nın da yer aldığı ifade ediliyor. Ülkede, İtalyan tarihi ve kültürünün önemli bir mirasının yabancılara satılması ihtimali de tepki çekti.

İTALYANLARIN BİR KISMI SATIŞA KARŞI ÇIKIYOR

Villanın satışına karşı çıkan bazı İtalyanlar, sosyal medya platformları üzerinden "S.O.S. Kültür Satışta" başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

VİLLAYI KÜLTÜR BAKANLIĞI ALSIN TALEBİ GELDİ

Satışa karşı çıkanlar, villayı Kültürel Kültür Bakanlığının almasını istiyor. Ancak Bakanlığın villayı satın alması için yıllık bütçesinin yaklaşık dörtte birini bu satışa ayırması gerekiyor.