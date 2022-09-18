Dünyanın en zengin ikincisi Jeff Bezos yerine Gautam Adani oldu

Dünyanın en zengin ikincisi Jeff Bezos yerine Gautam Adani oldu

Artık dünyanın en zengin ikinci kişisi bir Hint. Daha önce de listenin alt sıralarında olan altyapı ve endüstri ile ilgili çalışmaları bulunan Gautam Adani, listede ilk üçe girdi.

"Dünyanın en zengin kişisi" olmak çok fazla iddialı bir tanım. Diğer tüm insanların olmak istediği yerde bulunmak baş döndürücü bir duygu olmalı. Bu ünvanlar uzun süredir çoğunluğun tanıdığı isimlerin elindeyken, 60 yaşındaki Hint milyarder Gautam Adani ikinci sıradan listeye giriş yaptı.

Adani, zenginler listesinde Bezos'u geçti

Dünyanın en zengin ikinci kişisi ünvanına sahip Jeff Bezos, Hint İş insanı Gautam Adani'ye bıraktı. Hint iş insanı Gautam Adani, zenginler listesinde Amazon'un kurucusu Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

Servetini en çok artıran kişi

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yıla 14. sıradan başlayan Adani, şimdi 147 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor. Adani, yılbaşından bu yana servetini 70,3 milyar dolar artırarak 2022’de dünya genelinde servetini en çok artıran kişi oldu.

Adani, Bill Gates’i de tahtından etmişti.

Listenin başında Elon Musk var

İlk sırada ise 260 milyar dolarlık servetiyle Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk var. Forbes dergisinin listesine göre de Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi.

(Elon Musk)

Gautam Adani, artık dünyanın en zengin ikinci kişisi

Hint iş insanı Gautam Adani, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti 145,8 milyar dolara düşünce tahtından etti. Adani Group’un başkan ve kurucusu olan Gautam Adani, dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak listede yerini aldı.

(Gautam Adani)

Adani'nin ofisi Ahmedabad'da

Hint milyarder Gautam Adani'nin ofisi Batı Hindistan şehri Ahmedabad'da bulunuyor. Adani, küresel iş zirvelerinde yaptığı konuşmalarla tanınıyor.

(Jeff Bezos)