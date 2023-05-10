Dünyanın gözü ABD'nin enflasyon verilerinde Piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi negatif bir seyir izleniyor.

AA

Küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına yönelik belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade ediyor

Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörüler yüzde 25 seviyesine çıktı.

ABD'de işsizlik oranının artacağı beklentisi hakim

Ülkede işsizlik oranının yavaş büyümenin bir sonucu olarak bu yıl yüzde 4-4,5 civarında gerçekleşeceğini tahmin ettiğini aktaran Williams, istihdam artışının işçi talebinin yavaşladığına dair işaretler arasında güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

09.00 Almanya, nisan ayı TÜFE

10.00 Türkiye, mart ayı sanayi üretimi ve işsizlik oranı

15.30 ABD, nisan ayı TÜFE