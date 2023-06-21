Dünyanın gözü Fed Başkanı Powell'da Yatırımcı, Powell'ın sözlerine odaklandı. Bu konuşmadaki sözlü yönlendirmelerle yönünü tayin edecek. Konuşma öncesinde satın alım hızını kesti.

AA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi risk iştahı düşük seyrediyor.

Fed'in gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Banka, geçen hafta politika faizini sabit bırakmasına karşın faiz artışlarına devam edebileceği yönlendirmesinde bulunurken, Fed'in yıl sonu politika faizi projeksiyonunu yüzde 5,6 olarak belirlemesi, yıl sonuna kadar iki faiz artışı olabileceği ihtimalini fiyatlamalara dahil etti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

ABD'nin konut başlangıçları arttı

Öte yandan, dün açıklanan verilerde ABD'nin konut piyasasının hala oldukça sıcak olması dikkati çekerken, ülkede konut başlangıçları, mayısta yüzde 21,7 artışla 1 milyon 631 bine, inşaat izinleri de aylık bazda yüzde 5,2 artışla 1 milyon 491 bine çıktı.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesiyle piyasalarda tedirginliğin arttığını belirterek, bugün Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcı kararlarında etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Fed'den faiz beklentisi yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Powell'ın açıklamalarıyla birlikte beklentilerde de değişiklik olabileceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası'nın faizi yüzde 25 artırması bekleniyor

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceği öngörülüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,64 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Borsa İstanbul yüzde 0,34 kayıpta

Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,34 altında 5.251,61 puandan tamamladı.

Piyasalarda bugün takip edilecekler

10.00 Türkiye haziran ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi

17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması