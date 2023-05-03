Dünyanın gözü Fed'in faiz kararında, yurt içinde ise enflasyon bekleniyor

AA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler merak ediliyor.

Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişeler arttı.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 1,7 değer kazandı

Piyasalarda artan risk algısı ve Fed'in bu toplantıda faiz artırım döngüsünü sonlandıracağına ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altının ons fiyatı, dün yüzde 1,7 değer kazancıyla 2.016 dolara çıkarken, yeni günde de bu seviyeye paralel seyrediyor.

New York borsası geriledi

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06 ve Dow Jones endeksi ile Nasdaq endeksi yüzde 1,08 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise yükselişle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi değer kaybetti

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,42 altında 4.506,24 puandan tamamlarken, bugün gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Türkiye'nin nisan ayı enflasyon beklentisi

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı işsizlik oranı

15.15 ABD, nisan ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM hizmet sektörü PMI

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları