Dünyanın ham çelik üretimi düştü Dünya Çelik Birliği'nin açıkladığı üretim miktarına göre, küresel ham çelik üretimi şubat ayında yüzde 1 gerilemiş durumda.

AA

Ham çelik üretimi sanayi üretiminin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), açıkladı.

Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 142,4 milyon ton oldu.

Çin'in üretimi yüzde 5,6 arttı

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin, yüzde 5,6 artarak 80,1 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 5,3 azaldı

Japonya'nın üretimi yüzde 5,3 azalarak 6,9 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 6,9 azalışla 3 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 5,3 düşüşle 6 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi yüzde 28,9 düştü

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 azalarak 2,1 milyon tona geriledi.

Çelik üretimi Rusya'da yüzde 8,6 geriledi

Söz konusu dönemde çelik üretimi Rusya'da yüzde 8,6 azalarak 5,6 milyon tona geriledi.

İran'da ham çelik üretimi yüzde 14,6 arttı

İran'da ham çelik üretimi 14,6 artarak 2,4 milyon tona çıktı.