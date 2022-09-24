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    Dünyanın ilk yüzer yeşil hidrojen üretim tesisi Fransa'da faaliyette

    Dünya enerji krizi yaşarken, alternatif arayışı içindeki ülkeler tarafından yeni yatırımlar bir bir hayata geçiyor.
    • 24.09.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 10:14
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    Dünyanın ilk yüzer yeşil hidrojen üretim tesisi Fransa'da faaliyette

    Deniz üzerinde rüzgar tribünü kurarak elektrik üretmek yenilenebilir kaynaklar arasında önem kazanıyor.

    Bu yöntemle deniz üstü yüzer rüzgar santrali ile yüzer hidrojen tesisi da hayata geçti.

    İlk kez Fransa'da uygulandı

    Fransız şirket Lhyfe tarafından ülkenin batısında inşa edilen deniz üstü yüzer rüzgar santrali ile yüzer hidrojen tesisinde dünyanın ilk yüzer yeşil hidrojen üretimi yapılacak.

    Günlük 400 kilogram yeşil hidrojen üretilecek

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, pilot projede rüzgar santralinden sağlanan elektrikle günlük 400 kilogram yeşil hidrojen üretilmesi planlanıyor.

    Hidrojene ilişkin çalışmalar küresel çapta hız kazandı

    Ülkelerin enerjiyi temiz kaynaklardan üretme ve karbonsuzlaştırma hedefleri kapsamında iyi bir alternatif olarak değerlendirilen hidrojene ilişkin çalışmalar küresel çapta hız kazanırken, şirket pilot projeyi 2024'e kadar büyük ölçekli hale getirmeyi hedefliyor.

    Dünyanın ilk yüzer yeşil hidrojen üretim tesisi Fransa da faaliyette #1


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