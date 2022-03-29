Dünyanın yeni silahı ham maddeler oldu

Dünyada Rusya ve Ukrayna savaşının ekseninde ekonomik dengeler değiştikçe, güç savaşlarının silahları da çeşitlerini artırdı.

Dünyanın güç mücadelesinin yeni silahı ham maddeler olmaya başladı.

Rusya-Ukrayna savaşı, emtia piyasalarında zincirleme reaksiyonları tetikledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve devreye alınan yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki oynaklığı artırmaya devam ediyor.

NİKELDE ARTIŞ

Elektrikli otomobillerde kullanılan bataryaların üretimi için önem taşıyan nikelde fiyatların, savaşla birlikte keskin bir artış göstermesi dikkati çekiyor.

Otomobil üreticilerinin tedarik sorunları savaşla artarken, nikel fiyatlarındaki yükselişin ardından çip endüstrisi için vazgeçilmez neon gazında da tedarik sorunu yaşanıyor.

Nikel onlarca yıldır birçok çelik türü için bir alaşım olarak gerekirken, batarya üretiminde nikel talebi önem kazanıyor.





RUSYA'NIN GAZ ÖDEMELERİNİ RUBLE İLE YAPMASI KONUSU TEDARİK SORUNU DOĞURDU

Rusya'nın geçen yıl Avrupa'ya 155 milyar metreküp doğalgazı tedarik ettiği kaydediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gaz ödemelerini ruble ile yapma planı Avrupa'yı şok ederken, yaptırımlar göz önüne alındığında bu, çoğu Avrupalının Rus gazını tedarik etmesini imkansız hale getiriyor.

DÜNYADA HAM MADDE SORUNU GÜÇ SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ

Dünyadaki ham maddeye yeni bakış açısı ile kritik ham maddelerin üretiminde sıkıntı yaşanma riski bulunuyor. Rus gazından bağımsızlık mümkün görülüyor ancak pahalı bulunuyor.