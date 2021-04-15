Düşünce kuruluşları Almanya'nın 2021 büyüme tahminini düşürdü

Almanya'ya yönelik olarak 5 düşünce kuruluşu, kısıtlamaların beklentilerden uzun sürdüğü gerekçesiyle 2021 yılına ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi.

Düşünce kuruluşları kısıtlamaların beklentilerden uzun sürdüğü gerekçesiyle Almanya ile ilgili bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi. Ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildi.

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI ORTAKLAŞA RAPOR HAZIRLADI

Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşu, ortaklaşa hazırladığı raporda, ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

Rapor; Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nce (RWI) hazırlandı.

Açıklamada, "Koronovirüsün yayılmaması için yeniden uygulanan kısıtlamalar ekonomik toparlanmayı geciktiriyor ancak aşılamayla enfeksiyon riskleri ortadan kalkar kalkmaz ekonomide güçlü bir toparlanma başlayacak. Ekonominin gelecek yılın başında normal üretim seviyesine dönmesi beklenebilir." ifadeleri kullanıldı.

"İSTAHDAM ARTACAK"

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 44 milyon 782 binden 44 milyon 808 bine çıkacağı öngörüsüne yer verilen açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye inmesi, yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 2,4'e yükselmesi, gelecek yıl ise yüzde 1,7'ye düşmesinin beklendiği kaydedildi.

"KISITLAMALAR BEKLENENDEN UZUN SÜRDÜ"

Alman ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizenin, salgında kısıtlamaların beklentilerden uzun sürmesinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, "Salgının daha da yayılması, ekonomik görünümdeki en önemli aşağı yönlü risk olmaya devam ediyor. Aşıların ve testlerin uygulanmasında yine de darboğazlar ve gecikmeler olabilir." ifadeleri kullanıldı.

"MUTASYON VİRÜS AŞININ ETKİNLİĞİNİ AZALTABİLİR"

Açıklamada, yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkmasının, aşıların etkinliğini azaltabileceği ve potansiyel olarak ekonomideki açılış sürecini durdurabileceği, bunun da bir kez daha ekonomik toparlanmada aksamalara neden olabileceği kaydedildi.