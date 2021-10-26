Düşüşe geçti! Güncel altın fiyatları 26 Ekim 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarındaki iniş çıkış nedeniyle vatandaşların gözü kulağı güncel rakamlarda... 26 Ekim Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları.

Altın fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar haftanın ikinci gününde yakından takip ediliyor.

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası yükselişini sürdüren gram altın, düşüşe geçti.

26 Ekim itibariyle gram fiyatı 551 lira sınırından, çeyrek altın ise 905 liradan işlem görüyor.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor.

İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

26 EKİM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 551,55

SATIŞ: 551,62

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.802,26

SATIŞ: 1.802,54

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 889,00

SATIŞ: 905,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.554,00

SATIŞ: 3.606,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.780,00

SATIŞ: 1.810,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.586,47

SATIŞ: 3.638,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 497,60

SATIŞ: 501,38