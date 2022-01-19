Düzce'de 3 bin 663 anneye 1,5 milyon lira yardım

Düzce'de 3 bin 663 anneye 1,5 milyon lira yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2015 yılında "Doğum yardımı" desteği vermeye başladı. Destek kapsamını artırarak devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2015 yılında yürürlüğe koyduğu çalışma ile doğum yapan annelere "Doğum Yardımı" kapsamında, Düzce’de 2021 yılı içerisinde 3 bin 663 anneye 1,5 milyon lira maddi destek verildi.

TÜRK VATANDAŞI VE MAVİ KART SAHİBİ OLMA ŞARTI VAR

Annenin ve babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması şartının yer aldığı "Doğum Yardımı", Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince planlanıyor.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

İl Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında da çalışmalarına devam ederken, tüm doğum yapan annelere maddi destek sağlamaya devam edecek.