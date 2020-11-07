Düzce’de 50 liraya satılan hamsinin fiyatı 25 liraya düştü

Havaların soğuması, kasım ayında lezzetini bulması ve bollaşmasıyla birlikte hamsinin fiyatı yarı yarıya indi.

Kış mevsiminde balıkseverlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamside, havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk yaşanıyor. Yaşanan bolluk balık tezgahlarına da fiyatlara da yansıdı.

Geçtiğimiz haftalarda Düzce’de 50 liradan satılan hamsi, bu hafta balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 25 liraya düştü.

Hamsinin tezgahta fiyatını gören balıkseverler ise tezgahlara akın etti.

HAVALAR SOĞUDU HAMSİNİN LEZZETİ ARTTI

Ayrıca kasım ayının gelmesi, havaların soğuması da hamsinin lezzetini artırdı.

PALAMUT DENİZDE AZALINCA FİYATINA YANSIDI

Denizde palamutların çekilmesi ile balıkçıların ağlarına yok denecek kadar az takılan palamut fiyatları ise sezon başında iyice düşmesine karşın bugünlerde yükselişe geçti.

“PALAMUDUN YERİNİ HAMSİ ALDI”

Düzce’de 51 yıldır balıkçılık yapan Nuri Hazır “Bu sene sezonun başladığı günden bu yanan yüksek olan hamsinin fiyatı 25 lira. Hamsinin fiyatının düşmesini ise palamudun yerini hamsinin almasına bağlıyoruz. Palamut kayboldu, havalar soğudu. Hamsi geriye dönüş yaptı. Palamut fiyatları ise çok yüksek. O da yok denecek kadar az çıkıyor. Biz balığı Akçakoca’dan alıyoruz. Tanesi 30 liradan satılıyor. Tahminimiz talep artarak devam edecek.

HAMSİ, MARMARA’DAN GELİYOR

Hamsi şu an Marmara’dan geliyor. İnşallah Karadeniz’den bol hamsi bekliyoruz. Eskiden hamsiye balıkçılar Kasım ayının 10’undan sonra girerlerdi. Nedense şimdilerde Eylül ayında girmeye başladılar. Bu da iyi bir şey değil tabii. Hamsiye erken girince hamsi aralık ve ocak ayının ortalarında kayboluyor. Sonra buzhaneden satmaya başlıyoruz. Şimdilerde hamsiye balıkçıların kasım ayında girmeleri biz balık satıcıları için daha iyi oldu.

HAMSİNİN FİYATI DAHA DA DÜŞECEK

Balıkçılar Karadeniz’de hamsiye girdikleri zaman fiyatlarda düşecektir. Biz de bunu bekliyoruz.” dedi.