Düzce'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ağlara takılan 8 kilogramlık levrek, vatandaşın ilgisini görüyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sabah denize açılan kıyı balıkçılarının ağına 1 metre uzunluğunda, 8 kilogram ağırlığında levrek takıldı.

“BU BÜYÜKLÜKTE LEVREK GÖRMEZ ZOR”

Limana getirilerek tezgahtaki yerini alan levrek, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Balığa meraklı gözlerle bakan vatandaşlar, bölgede bu büyüklükte levreği her zaman tezgahta görmenin zor olduğunu söyledi.

KİLOSU 130 LİRADAN SATIŞTA

Balıkçı Vedat Kalmaz tarafından 1.040 liraya satışa sunulan balık, alıcısını bekliyor. Kalmaz, bu büyüklükte balığın tezgahlara her zaman gelmediğini, balığın kilogramı 130 liradan satışa sunulduğunu dile getirdi.