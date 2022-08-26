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- Düzce'de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu
Düzce'de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu
- 26.08.2022 - 15:03
- Güncelleme : 26.08.2022 - 15:05
Düzce'de yaşanan olayda bacağına taktığı ortopedik aparatla kendisine engelli görüntüsü vererek, insanların duygularını sömüren kişi, zabıta ekiplerinin radarına takıldı.
Zabıta, dilencinin oyununu bozdu
Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına taktığı ortopedik aparatla dilenen kişinin oyununu ortaya çıkardı. Zabıta memurları aparatı çıkarınca dilencinin koşma görüntüleri denetime damgasını vurdu.
Dilencinin oyununu Zabıta bozdu-VİDEO
Trafik ışıklarında dileniyordu
D-655 kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında "Bir babanın feryadı" başlıklı gazete küpürünü gösterip, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişi, zabıta müdürlüğüne getirildi.
Topladığı paralar çorabından çıktı
Dilencinin kullandığı gazete küpüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi.
Aparat çıkınca koştu
Aparat çıkarılınca dilenen kişinin müdürlüğün bahçesinde koştuğu görüldü.
Paralarına el kondu, ceza kesildi
DHA'nın haberine göre, Karabük'ten Düzce'ye gelip dilendiği tespit edilen ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesilirken, üzerindeki paralara da tutanak tutularak el konuldu.