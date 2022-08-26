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Düzce'de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu

Düzce'de engelli gibi davranan dilencinin oyununu zabıta bozdu

Engelli olmadığı halde kendisine engelli süsü vererek insanların vicdanlarını sömüren bir dilencinin daha numarası yakalanınca ortaya çıktı.