Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
394.891
1.36%
BTXN Coin
5.61
-3.10%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu

    Düzce'de yetiştirilen fındıkların hangi tarihlerde alınacağı belli oldu. Düzce Merkez, Çilimli ve Akçakoca'dan alınacak olan fındıklar 3 ayrı kalitede değerlendirilecek.
    • 21.08.2022 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu

    Toprak Mahsülleri Ofisi'inde (TMO) fındık alım tarihleri belirlendi.

    22 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan fındık alımları Düzce'de bulunan 3 ayrı Toprak Mahsülleri Ofisi'nden gerçekleştirilecek.

    Bölgeye göre fındık alım tarihi:

    • Düzce merkezde 22 Ağustos
    • Düzce Çilimli'de 1 Eylül
    • Akçakoca'da 25 Ağustos 

    Fiyat listesi:

    • Giresun kalite fındık kilosu 53 lira
    • Levent kalite fındık kilosu 52 lira
    • Sivri kalite fındık kilosu 51 lira
    • Standart dışı fındıkların kilosu 46 lira

    Düzce de fındık alımlarının tarihi belli oldu #1


    İlginizi Çekebilir

    Seferovic, net fırsatları harcadı
    Futbol

    Seferovic, net fırsatları harcadı

    Aile ve Hizmet Bakanlığı'ndan yeni destek merkezleri
    Yaşam

    Aile ve Hizmet Bakanlığı'ndan yeni destek merkezleri

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrade

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Görüş Bildir