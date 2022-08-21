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- Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu
Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu
Düzce'de yetiştirilen fındıkların hangi tarihlerde alınacağı belli oldu. Düzce Merkez, Çilimli ve Akçakoca'dan alınacak olan fındıklar 3 ayrı kalitede değerlendirilecek.
- 21.08.2022 - 12:54
Toprak Mahsülleri Ofisi'inde (TMO) fındık alım tarihleri belirlendi.
22 Ağustos'tan itibaren başlayacak olan fındık alımları Düzce'de bulunan 3 ayrı Toprak Mahsülleri Ofisi'nden gerçekleştirilecek.
Bölgeye göre fındık alım tarihi:
- Düzce merkezde 22 Ağustos
- Düzce Çilimli'de 1 Eylül
- Akçakoca'da 25 Ağustos
Fiyat listesi:
- Giresun kalite fındık kilosu 53 lira
- Levent kalite fındık kilosu 52 lira
- Sivri kalite fındık kilosu 51 lira
- Standart dışı fındıkların kilosu 46 lira