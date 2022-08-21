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Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu

Düzce'de fındık alımlarının tarihi belli oldu

Düzce'de yetiştirilen fındıkların hangi tarihlerde alınacağı belli oldu. Düzce Merkez, Çilimli ve Akçakoca'dan alınacak olan fındıklar 3 ayrı kalitede değerlendirilecek.