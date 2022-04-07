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Düzce'de fındık üreticisine 71 milyon lira destek

Düzce'de fındık üreticisine 71 milyon lira destek

Düzce’de 2021 yılında toplam 26 bin 950 çiftçi, üretim yaptıkları fındıklarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek aldı.