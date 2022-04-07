- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Düzce'de fındık üreticisine 71 milyon lira destek
Düzce'de fındık üreticisine 71 milyon lira destek
Düzce’de 2021 yılında toplam 26 bin 950 çiftçi, üretim yaptıkları fındıklarla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan destek aldı.
- İHA
- 07.04.2022 - 14:20
- Güncelleme : 07.04.2022 - 14:23
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilde fındık alan bazlı destek ödemelerinin yapıldığını bildirdi. Çiftçilerin destek ödemelerini, kimlik numaralarının son hanelerine göre bankadan alabileceklerine değindi.
Düzce’de 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan desteklemeler ile ilgili olarak çiftçilere bir bildiri yayınlandı.
Toplamda 70,9 milyon lira destek yapıldı
Fındık alan bazlı destekleme ile 26 bin 950 çiftçiye toplamda 70 milyon 975 bin 95 lira 37 kuruşluk ödemeler bankaya yapıldı.
Vatandaşlar kimlik numarasının son hanesine göre bankadan ödemelerini alabilecek.