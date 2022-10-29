Düzce'de kışlık sebze ve meyveler pazara inmeye başladı

Düzce'de kışlık meyve sebzeler tezgahlardaki yerini alarak satışa sunuluyor.

Kış aylarına girilmesi ile birlikte yazdan kışa geçiş süreci başladı.

Yaz aylarında tarlalardan tezgahlara gelen ürünler yavaş yavaş seraya dönüyor ve onların yerine de kışlık sebze ve meyveler pazara iniyor.

Fiyatlar 3-7 lira arasında daha uygun

Yaz aylarında özellikle tarla ürünlerinin çoğalması ve iç piyasaya tonlarca ürünün girmesi pazarlardaki fiyatlara yansımıştı. Ürünlerin pazardaki fiyatları, şimdi de marketlere göre 3 ila 7 lira arasında daha uygun.

15-20 günde denge kurulacak

İHA'nnı haberine göre, 15-20 günlük süreç içerisinde arz ve talep dengesinin kurulacağını dile getiren Düzce Sebze ve Balıkçılar Odası Başkanı İslam Batuhan Yangaz, “Yazdan kışa geçiş var. Tarla malları ortadan kalkıyor. Sera dönemi başlıyor. Geçiş döneminde fiyatlar düşerken bazıları artıyor. 15-20 gün içerisinde kışın fiyatları ile ilgili arz talep dengesi kurulmuş olur.” dedi.

“Market fiyatlarından 3 ila 7 lirası arasında daha uygun”

Sebze ve meyvelerin pazarlarda daha ucuz olduğunu dile getiren Yangaz, “Ülkemizde ve dünyada artan fiyatlar sebebi sebze meyve fiyatları uygun. Öncelikle 3 harfli marketlere göre sebze ve meyve fiyatları 3 ila 7 lira arasında daha uygun. Tarla zamanı bitti. Tarla zamanı uygun fiyatlarımız oldu. Domates yüksek geçmişti. Bu sene boşluk oldu. Genel anlamda fiyatlandırmaların yüksek olması sebebi ile denge oluşturulamadı. Pazarlar marketlere göre haliyle uygun. İnsanları biz pazaryerlerine bekliyoruz. Rahat alışveriş ve yerel alışveriş yapmaları için buraya gelmelerini bekliyoruz.” diye konuştu.