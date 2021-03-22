Düzce'de mesleki eğitimde sanayinin beklentilerini önceleyen proje

Düzce'de bir üniversite, bünyesinde kurduğu ekipmanlar ve makinelerden oluşan ortamla öğrencilerine sanayide görecekleri pratik eğitim olanağı sağladı.

Düzce Üniversitesi Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu’nun “İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında yaptığı proje tamamlandı.

“Sanayi Beklentilerini Karşılayan Mesleki Eğitim Altyapısının Yenilikçi Teknolojiler ile Desteklenerek Geliştirilmesi” başlıklı proje, 2019 yılında başladı ve 2021 yılında son buldu.

Meslek yüksekokuluna önemli kazanımlar sağlayan proje hakkında, Yüksekokulun Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nursel Altan Özbek, bilgi verdi.

ÖĞRENCİLER PRATİK EĞİTİMİ DE ÜNİVERSİTEDE ALDI

Özbek, yapılan çalışmaları “Üniversitemiz Dr. Engin Pak Cumayeri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Makine ve Metal Teknolojileri ile Elektronik ve Otomasyon Teknolojileri bölümlerindeki programlar, imalat sanayine yönelik teorik bilgiden daha çok pratik bilgiye ihtiyaç duyan programlardır. İmalat sanayinin meslek yüksekokullarından beklentisi de pratik bilgiye sahip, teknolojiyi kullanabilen ve nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması yönündedir.





NİTELİKLİ ELEMAN AÇIĞINI GİDERMEK İÇİN

Bu proje ile alınan ve sanayide aktif bir şekilde kullanılan; Endüstri 4.0 eğitim setleri, ısıl işlem fırını, sertlik ölçme cihazı ve yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı ile geliştirilmiş olan laboratuvarlarımız sayesinde, Meslek Yüksekokulumuz; imalat sektörünün en büyük problemleri arasında birinci sırada bulunan nitelikli eleman açığını gidermesi, imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu, hızla gelişen ve değişen dünya şartlarında, talepleri karşılayabilmek için, nitelikli eleman eğitimini gerçekleştirmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretebilme yeteneğine kavuşması gibi birçok önemli kazanımlar elde etmiştir.” şeklinde aktardı.