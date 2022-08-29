Düzce'de okul kantinlerinde fiyat tarifeleri belirleniyor

Bu yıl okul masraflarında yüzde 80 ile yüzde 150 oranında artış yaşanıyor. Okullar açılmadan önce gündeme gelen düzenlemelerden birisi de kantincilerden bekleniyor.

Devlet okullarında kayıt yapılırken bir ödeme talep edilmesi yasaklandı. Ancak okullar başlarken kıyafetlerin yüzde 100 zamlandığı haberleri geldi. Kırtasiye ve servis ücretleri de önceki yıla göre artırılırken kantinler de yeni tarifelerini hazırlama telaşına düştü.

Esnaf odaları artan fiyatları masaya yatırıyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Düzce Bakkallar ve Bayiler Odası yeni sezona ilişkin tedbirleri görüştü. Okul kantinlerindeki fiyatlar, eğitim için temel ihtiyaç olan defter, kitap, kalem gibi kırtasiye malzemelerine kadar fiyatlar ve diğer konular ele alındı.

"KDV’nin kaldırılması gerekiyor"

Oda Başkanı Vildan Şamandar, yeni eğitim ve öğretim sezonunda öğrenci ve velilere kolaylık sağlanması gerektiğini ifade ederken, öğrenciler için kırtasiye ürünleri, internet ve bilgisayarlar başta olmak üzere tüm okul araç ve gereçlerinde KDV’nin kaldırılması gerektiğini belirtti.Vildan Şamandar, bu konuda şu görüşlere yer verdi:

“Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında öğrencilerin bu yılki okul masraflarında enflasyona bağlı olarak yaklaşık yüzde 80 ile yüzde 150 oranında artış gözlemlendi. Bunun için veli ve öğrencilere kolaylık sağlanmalı.”