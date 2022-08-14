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    Düzce’de şimdiden tezgahlara palamut yağdı

    Gecen sezonun başlangıcında palamut kendisini gösterse de gerisi gelmemiş ve tezgahlar palamuda doymamıştı. Bu sezon henüz başlamadı ama balıkçıların gözlemleri palamudun bol bol avlanacağı yönünde.
    • 14.08.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 17:16
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    Düzce’de şimdiden tezgahlara palamut yağdı

    Düzce’de balık tezgahlarında palamut yerini aldı. Geçtiğimiz sene gözükmeyen palamut bu yıl denizlerce bol var. Tezgahta tanesi 20 liradan satılan palamudun önümüzdeki sezon ile birlikte ucuzlaması bekleniyor.

    Av yasağı 1 Eylül'de bitiyor

    1 Eylül itibari ile denizlerdeki avlanma yasağının kalkması ile birlikte ticari tekneler denize açılacak.

    Balıkçılara göre, geçtiğimiz sene denizlerde çıkmayan ve sevenlerini üzen palamut bu yıl denizlerce bol var.

    Palamut

    "Şimdiden tezgahlara palamut indi"

    İHA'nın haberine göre, Düzce’de tezgahına palamut getiren Balıkçı Tuncay Kılıç, palamudun sezonu olduğunu şimdiden tezgahlara balığın indiğini belirterek, “Şu anda ciddi anlamda palamut var. Geçen sene olmamıştı. Sevindirici haber ise yem de var. İlerleyen zamanlarda ayın 15’inden sonra olta balıkçılığı serbest olacak. Bu sene palamut sezonu olacak gibi duruyor.

    Düzce’de şimdiden tezgahlara palamut yağdı VİDEO


    Palamut

    Tekneler hazırlıklarını yaptı

    Şu anda tekneler hazırlıklarını yaptı. Herkes sezonu bekliyor. Biz de sevindik. Palamut var, inşallah iyi bir palamut sezonu geçireceğiz. Denizlerde olduğumuz için denizde gördüklerimizi söylüyoruz. Sevindirici haber her yerde gözüküyor. İlerleyen zamanlarda iyi olacağını ve bol bol palamut yiyeceğimizi düşünüyorum.

    Palamut

    Fiyatı çok yüksek ya da düşük olmaz

    Fiyatları çok yüksek olmaz çok düşük de olmaz. Çok olduğu için de palamut çoğu gıda ürününden daha ucuz. Çok olacağı için tezgahlarda yerini alır ve herkes de yer diye umut ediyoruz. Şu anda çingene palamudu dediğimiz ilerleyen günlerde biraz daha büyüyecek.

    Palamut

    Palamut, şu anda 250-300 gram arasında, daha da büyüyecek

    Şu anda 250-300 gram arasında balıklar. İlerleyen zamanlarda büyüyüp yağlanacak.” ifadelerini kullandı.

    Palamut

    Fiyatı düşecek

    20 liradan satılan palamudun sezonun açılması ile birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor.


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