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    Düzce'de vergi beyanname ve ödeme süreleri 1 ay ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'deki mükelleflere bir kolaylık sağladı.
    • 23.11.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 17:57
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    Düzce'de vergi beyanname ve ödeme süreleri 1 ay ertelendi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23  Kasım 2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelediğini açıkladı.

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